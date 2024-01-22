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بعد هولندا .. العاصفة "إيشا" تضرب بريطانيا وتلغي الرحلات الجوية وتوقف القطارات

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عاصفة جوية
أ أ
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تسببت العاصفة إيشا - التي ضربت المملكة المتحدة، مساء أمس، في ساعات الليل الأخيرة - في تعطيل كبير في شبكات النقل البريطانية، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية وتوقف القطارات وانقطاع واسع النطاق للكهرباء.

إلغاء 102 رحلة جوية من دبلن وإليها:


وأدت العاصفة إلى إلغاء 102 رحلة جوية من دبلن وإليها، كما تأثرت حركة القطارات في بعض مناطق جنوب إنجلترا، بما في ذلك المسارات بين لندن ومطار جاتويك.

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أيضا تأثرت حركة الطيران في مطاري إدنبره وجلاسجو، حيث تجاوزت سرعة الرياح 144 كيلومترًا في الساعة في إسكتلندا.


الخطوط الجوية الملكية الهولندية


وأمس ألغى مطار سخيبول في العاصمة الهولندية عشرات الرحلات الجوية المقررة اليوم الاثنين وذلك كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة "إيشا" إلى البلاد.

وأكدت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم)، المستخدم الرئيسي للمطار في بيان اليوم إلغاء 130 رحلة وصول ومغادرة ليوم الاثنين من بينها 65 رحلة أوروبية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الهولندية.

غلق المطارات في السويد وألمانيا:


وقبل أيام أعلن مطار أوسلو تعليق الملاحة الجوية جراء تساقط الثلوج الكثيفة التي تسببت في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا.

معهد الأرصاد النرويجي:


وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو، فيما ألغيت معظم رحلات الحافلات وإغلاق مسارات القطارات في مناطق واسعة من شرق النرويج.

وفي السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.

وفي ألمانيا أدت التحذيرات بشأن تساقط الثلوج بغزارة والأمطار الجليدية إلى إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة في مطار فرانكفورت، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.

كما حذر مطار ميونيخ من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.

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