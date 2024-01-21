بعد السويد وألمانيا.. هولندا تلغي عشرات الرحلات الجوية بسبب عاصفة "إيشا"

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ألغى مطار سخيبول في العاصمة الهولندية عشرات الرحلات الجوية المقررة غداً الاثنين وذلك كإجراء وقائي بسبب توقعات بهبوب رياح قوية مع وصول العاصفة "إيشا" إلى البلاد. اضافة اعلان





الخطوط الجوية الملكية الهولندية



غلق المطارات في السويد وألمانيا:



معهد الأرصاد النرويجي:



وأكدت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه.إل.إم)، المستخدم الرئيسي للمطار في بيان اليوم إلغاء 130 رحلة وصول ومغادرة ليوم الاثنين من بينها 65 رحلة أوروبية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الهولندية.وقبل أيام أعلن مطار أوسلو تعليق الملاحة الجوية جراء تساقط الثلوج الكثيفة التي تسببت في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا.وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو، فيما ألغيت معظم رحلات الحافلات وإغلاق مسارات القطارات في مناطق واسعة من شرق النرويج.وفي السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب بزحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.وفي ألمانيا أدت التحذيرات بشأن تساقط الثلوج بغزارة والأمطار الجليدية إلى إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة في مطار فرانكفورت، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.كما حذر مطار ميونيخ من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تم إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.