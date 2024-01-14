مسلم ينتصر لعقيدته .. وهذا ما فعله بحارق المصحف في هولندا

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، متطرف يميني حاول حرق المصحف الشريف في هولندا.





حرق المصحف في هولندا:



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الدانمارك والإساءة للمقدسات



ويظهر الفيديو المتداول أحد المتطرفين وهو يضع مادة اشتعال في دلو لحرق المصحف الشريف، تحت حماية الشرطة المتواجدين في ساحة واسعة بهولندا.كما يظهر ردة فعل بعض المتواجدين ويظهر أنهم مسلمون، وهاجموا الشخص بقوة لمنعه من إحراق المصحف.أيضا ظهر أحد الأشخاص وهو يركله لمنعه من الإقدام على فعلته، ولكن سريعًا تدخلت الشرطة لإبعاده وقامت بحماية المتطرف.وفي وقت سابق رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد البرلمان الدانماركي لقانون يجرّم "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها".وأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بهذه الخطوة المهمة التي اتخذتها الدانمارك، في أعقاب سلسلة حوادث إساءة لنسخ من المصحف الشريف في عدد من الدول الأوروبية.وعبّر الأمين العام عن أمله في أن يسهم القانون الذي اعتمده البرلمان الدانماركي في الجهود المبذولة لمكافحة أعمال الإساءة للنّصوص المقدسة والكراهية الدينية، وأن يخدم التعايش السلمي والتسامح والصداقة والوئام بين منتسبي الديانات والشعوب والمجتمعات.