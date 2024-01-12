شاهد.. مروحيات تسقط أطنانا من الصخور في أحد الأنهار.. والسبب غريب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مروحيات تسقط أطنانًا من الصخور في أحد الأنهار.





مروحيات تسقط أطنانا من الصخور في أحد الأنهار

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انهيار سد تصريف المياه الناجم عن الأمطار



وحسب "طقس العرب"، فقد ألقت مروحيتان عسكريتان هولنديتين، في أيام 6 و7 يناير، أكياسًا ضخمة مليئة بالحجارة في مدينة ماستريخت.وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة المياه بهولندا "ريكسواترستات"، أن الأمر كان استجابةً لحاجة مؤقتة لإقامة سد، نتيجةً لانهيار في سد تصريف المياه الناجم عن الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه.وبينت أن استخدام الصخور في بناء السد المؤقت في بوشيرفيلد بماستريخت تم بنجاح حيث تم الانتهاء منه، مما سمح للفرق ببدء أعمال الإصلاح على القناة المتأثرة.