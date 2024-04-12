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استشهاد وإصابة العشرات.. الاحتلال يواصل قصف النصيرات بغزة

العدوان على غزة
قصف غزة
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كثفت قوات الاحتلال من عمليات قصفها لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، اليوم الجمعة،، خلال توغل دباباتها في المخيم لليوم الثاني على التوالي.اضافة اعلان

استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن أكثر من 20 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح منذ بدء العدوان البري والجوي والبحري على مخيم النصيرات، والذي يفتقر لوجود مستشفى ذي إمكانيات لعلاج الجرحى.

وترافق مع عملية التوغل تفجير الاحتلال لعمارات سكنية ومنشآت فلسطينية وتجريف واسع للبنية التحتية، وقصف مدارس بداخلها المئات من النازحين الفلسطينيين.

الاحتلال يواصل قصف النصيرات بغزة

 ويعد مخيم النصيرات من أكبر مخيمات وسط قطاع غزة، وقد دمر الاحتلال خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة لليوم الـ189 على التوالي، في القصف الجوي معظم المرافق الحيوية في المخيم، إضافة لتدمير مئات المنازل مما أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين في المخيم.

ارتفاع الشهداء في الضفة الغربية إلى ثلاثة

استشهد فلسطيني مساء اليوم وأصيب العشرات بجروح في هجوم واسع للمستوطنين على بلدة المغير قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن المئات من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال نفذوا هجوماً واسعاً على بلدة المغير وسط إطلاق نار كثيف وحرق لممتلكات الفلسطينيين، مما أدى لاستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة العشرات بجروح، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم إلى ثلاثة شهداء بعد استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بطوباس شمال الضفة الغربية خلال عملية اقتحام واسعة للمخيم.

إدانة استهداف الاحتلال لأربعة صحفيين في غزة

أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف طائرات الاحتلال في غارة جوية اليوم، لأربعة صحفيين فلسطينيين أثناء تغطيتهم العدوان المستمر على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن إصابة أربعة من الصحفيين.

ضرورة وقف جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال

 وطالبت النقابة المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التحرك لحماية الصحفيين الفلسطينيين ووقف جرائم القتل التي يرتكبها الاحتلال بشكل ممنهج وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين.
 وأشارت إلى أن تكرار الاعتداءات على الصحفيين يؤكد دورهم الكبير في فضح جرائم الاحتلال في حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيدة بالجهود التي يبذلها الصحفيون في التغطية المستمرة للعدوان المستمر على قطاع غزة.
 وكان نحو 140 صحفيًا فلسطينيًا قتلتهم قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة والمستمر لليوم الـ189 على التوالي.

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