33.600 شهيد.. تحذير دولي من وضع كارثي ومجاعة وشيكة في غزة

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 189 على التوالي إلى 33.634 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76214 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.





استشهاد 89 بالساعات 24 الماضية



استشهاد 31 في قصف على النصيرات



إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح



الاحتلال يُهجر مئات العائلات



وضع إنساني كارثي مجاعة وشيكة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 89 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 120 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.في الوقت نفسه، استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة عمليات قصف استهدفت حي الدرج بمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 25 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في غارة استهدفت منزلهم في حي الدرج بمدينة غزة.كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، خلال الاجتياح المستمر لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وترافق مع الاجتياح قصف من البوارج الحربية لمدرسة العروبة في المخيم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.كما دمرت طائرات الاحتلال مربعات سكنية كاملة وتهجير مئات العائلات الفلسطينية، إثر التدمير الواسع خلال العدوان على مخيم النصيرات.فيما دعا مجلس الأمن الدولي، إلى رفع جميع العوائق فورًا أمام وصول المساعدات إلى غزة.وأعرب أعضاء المجلس، عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة، مطالبين بحماية العاملين في المجال الإنساني.