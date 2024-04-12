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33.600 شهيد.. تحذير دولي من وضع كارثي ومجاعة وشيكة في غزة

47-أسرة-تحذف-من-السجل-المدني-في-قطاع-غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 189 على التوالي إلى 33.634 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76214 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 89 بالساعات 24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 89 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 120 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 31 في قصف على النصيرات


في الوقت نفسه، استشهد 31 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة عمليات قصف استهدفت حي الدرج بمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن 25 فلسطينيًا من عائلة واحدة استشهدوا في غارة استهدفت منزلهم في حي الدرج بمدينة غزة.

إصابة عشرات الفلسطينيين بجراح

 كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، خلال الاجتياح المستمر لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وترافق مع الاجتياح قصف من البوارج الحربية لمدرسة العروبة في المخيم، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

الاحتلال يُهجر مئات العائلات

 كما دمرت طائرات الاحتلال مربعات سكنية كاملة وتهجير مئات العائلات الفلسطينية، إثر التدمير الواسع خلال العدوان على مخيم النصيرات.

وضع إنساني كارثي مجاعة وشيكة

فيما دعا مجلس الأمن الدولي، إلى رفع جميع العوائق فورًا أمام وصول المساعدات إلى غزة.
 وأعرب أعضاء المجلس، عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة، مطالبين بحماية العاملين في المجال الإنساني.

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