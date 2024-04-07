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استشهاد 33.175 فلسطيني.. "اليونيسف": 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

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أطفال غزة
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وصفت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاثرين راسل، حجم ووتيرة الدمار في قطاع غزة بـ"الصادم".اضافة اعلان

"اليونيسف": 13 ألف طفل ضحايا العدوان على غزة

 وأكدت أن حرب غزة تسببت في استشهاد أكثر من 13 ألف طفل، وإصابة عدد لا يحصى من الأشخاص، مشيرة إلى أن الحرب تسببت في مقتل معلمين وأطباء وعاملين في المجال الإنساني.
 وطالبت المسؤولة الأممية بوقف إطلاق النار في غزة الآن، محذرة من أن "المجاعة في غزة وشيكة".
 ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش حربًا مدمرة على غزة، ما أدى لاستشهاد 33.137 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75.815 آخرين، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية، كما تسببت في دمار هائل ومجاعة.
 ويواصل الجيش الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 33.175 شهيدًا

فيما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 184 على التوالي إلى 33.175 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.886 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 38 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 71 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.
 كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف استهدف مخيمات وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء من مخيم النصيرات جراء تعرضهم لغارة جوية ، كما أصيب العديد من الفلسطينيين في قصف استهدف مدينة دير البلح وسط القطاع.
 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لكافة الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقد تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود في أرجاء المدينة.

الاحتلال يعتقل 8100 فلسطيني في الضفة الغربية

كما وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 8100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأشارت الهيئة الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيًا اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في القدس ورام الله وجنين ونابلس، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تخريب واسعة لممتلكات الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.

مسؤول أممي: الحرب في غزة خيانة للإنسانية

في الوقت نفسه، شدد وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيثس إن الحرب على مدى الأشهر الستة الماضية، جلبت الموت والدمار والاحتمال الوشيك لمجاعة مخزية من صنع الإنسان لسكان غزة.

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