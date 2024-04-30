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فيديو.. انفجار هائل بمطعم في بيروت ووفاة 8 أشخاص

2024-04-30_21-08-12
انفجار هائل بمطعم في بيروت ووفاة 8 أشخاص
أ أ
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اهتزت العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الثلاثاء، على وقع انفجار هائل في أحد المطاعم، والذي أسفر عن وفاة 8 أشخاص.

انفجار قوارير غاز:اضافة اعلان

وحسب وسائل إعلام، فإن الانفجار وقع بأحد المطاعم بمنطقة بشارة الخوري في العاصمة بيروت، نتيجة انفجار قوارير غاز فيما اندلعت النيران في المطعم.
وصرح مدير عام الدفاع المدني في لبنان العميد ريمون خطار قائلا: 8 قتلى على الأقل تم نقلهم من قبل الدفاع المدني إلى مستشفيات المنطقة جراء الحريق الذي شب في المطعم".
وتمت الإشارة إلى أن المطعم يقع في بناية تضم عدد من الإدارات الرسمية اللبنانية، بينها مديرية الواردات في وزارة المالية و المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.



فوج إطفاء بيروت:

قال فوج إطفاء بيروت، إن 8 أشخاص على الأقل قتلوا جراء تسرب مادة الغاز في أحد المطاعم قبل انفجاره، في منطقة بشارة الخوري في العاصمة بيروت.

وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن تسرب مادة الغاز أدى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا وجرحى من عمال المطعم، وعملت فرق الإطفاء والإسعاف على إخماد الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

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