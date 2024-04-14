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"مجلس التعاون" يطالب بضبط النفس لمنع أي تصعيد

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الأمين العام لمجلس التعاون
أ أ
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في أول تعليق من مجلس التعاون الخليجي بشأن الهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال، شدد على أهمية ضبط النفس.

"مجلس التعاون" يطالب بضبط النفس لمنع أي تصعيداضافة اعلان

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن  مجلس التعاون يشدد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي في ضوء التطورات الأخيرة والمتسارعة في الشرق الأوسط.

التحلي بضبط النفس لمنع أي تصعيد

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لمنع أي تصعيد إضافي يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

مؤكداً ضرورة بذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات وضمان أمن المنطقة واستقرارها.


الحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.

وشدد على دور المجتمع الدولي في دعم جهود السلام والاستقرار لتفادي أية تداعيات قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد، وحث كافة الأطراف المعنية على الالتزام بالحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي.

المملكة تدعو أطراف الصراع إلى تجنيب المنطقة مخاطر الحروب

فيما أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته.
وتدعو كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.
 وأكدت الوزارة على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

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