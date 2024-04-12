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قصف غزة.. استشهاد عشرات الفلسطينيين وبيان لمجلس الأمن

غزة - فلسطين
قصف غزة
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استشهد عشرات الفلسطينيين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية في قطاع غزة.

استشهاد 14 فلسطينيًا وسط غزةاضافة اعلان

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أمس الخميس، باستشهاد 14 فلسطينياً في غارة استهدفت وسط مدينة غزة.
 كما استشهد العديد من الفلسطينيين في غارات استهدفت مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

غارات على منازل وسط مدينة رفح

 وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، نفّذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت منازل وتجمعات للفلسطينيين في وسط مدينة رفح، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

بيان لمجلس الأمن بشأن وصول المساعدات

في الوقت نفسه، دعا مجلس الأمن الدولي، إلى رفع جميع العوائق فوراً أمام وصول المساعدات إلى غزة.
 وأعرب أعضاء المجلس، في بيان اليوم، عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة الوشيكة بغزة، مطالبين بحماية العاملين في المجال الإنساني.

تنديد باستهداف موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي

 وفي السياق، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن استنكارهم وقلقهم "العميق" إزاء مقتل موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في غارة على قطاع غزة مطلع أبريل الجاري.
وأعلن أعضاء المجلس أن حصيلة الضحايا من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية بلغت في غزة 224، داعين في البيان إلى محاسبة المسؤولين عن كل هذه الوفيات، وضرورة أن يكون التحقيق في جريمة القتل شفافاً وشاملاً ومعلناً بشكل كامل.

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