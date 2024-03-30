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إيران..مصرع 664 شخصا في حوادث مرور خلال عطلة السنة الجديدة

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أرشيفية
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أعلن نائب قائد شرطة المرور الإيرانية العقيد سيافاش محبي أن أكثر من 664 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث المرور خلال عطلة السنة الجديدة في إيران.

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ونقلت وكالة "مهر" عن محبي: "664 شخصا لقوا مصرعهم جراء حوادث مرور حتى اليوم أثناء العطلة، كما أصيب عدد كبير بجروح في هذه الحوادث".

أسباب الحوادث المرورية:

وأفاد رئيس مركز معلومات شرطة المرور العقيد أحمد شيراني مؤخرا بمصرع أكثر من 450 شخصا وإصابة أكثر من 12.5 ألف آخرون نتيجة حوادث السيارات خلال العطلة السنوية في إيران.
وأضاف أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث تعود إلى عدم الانتباه لما يحدث على الطريق وفقدان السيطرة على السيارة والسرعة.
وتستمر عطلة رأس السنة الجديدة في إيران لمدة أسبوعين تقريبا.

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