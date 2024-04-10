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إيران تحدد منطقة حظر طيران لمدة يومين.. ما السبب؟

طائرة بوينج
أرشيفية
أ أ
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أصدرت إيران اليوم الأربعاء، تحذيرا توعويا وأعلنت منطقة جوية محظورة من الخميس إلى الجمعة لإجراء ما أسمته "اختبارا صاروخيا".

إطلاق صواريخ:اضافة اعلان

وحسب المعلومات فقد تم إصدار التحذير عبر نظام NOTAM "نوتام" المخصص لتوفير معلومات السلامة لطواقم لطيران.

وفي الإشعار أعلنت السلطات عن سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ المقرر إجراؤها داخل منطقة محددة من المجال الجوي الإيراني. وحددت التفاصيل المهمة المتعلقة بالعمليات المقرر إجراؤها.

تفاصيل الإطلاق: من 10 أبريل 2024 الساعة 03:30 صباحا إلى 12 أبريل 2024 الساعة 10:30 صباحا (بالتوقيت المحلي).

منطقة محورية للسلوك الآمن لإطلاق الصواريخ:

وتم تحديد المنطقة المخصصة لعمليات الإطلاق هذه من خلال سلسلة من الإحداثيات الجغرافية، مما يشير إلى جزء كبير من المجال الجوي فوق إيران. وتعتبر هذه المنطقة محورية للسلوك الآمن لإطلاق الصواريخ.

وتم إنشاء NOTAM عام 1947 وصمم على غرار نظام مماثل يستخدم لتنبيه قباطنة السفن بشأن المخاطر في البحر.

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