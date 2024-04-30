اليوم 207.. ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.535 شهيدًا

أ أ

لليوم 207 على التوالي، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة إلى 34.535 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 77.704 جريحًا؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.





استشهاد 47 فلسطينيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية



استشهاد 24 فلسطينيًا في قصف مدينة رفح



المساعدات في غزة لا تكفي لتجنب المجاعة



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية وأصيب 61 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.استشهد 24 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، في قصف استهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، بوصول جثامين 24 شهيدًا جرى انتشالهم من منازل تعرضت لقصف في عدة أحياء في مدينة رفح، والتي شهدت تصعيدًا في عمليات القتل بحق الفلسطينيين أسفرت في أقل من ثلاثة أيام عن استشهاد أكثر من 120 فلسطينيًا وإصابة المئات، وذلك بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية لنحو مليون ونصف المليون نازح فلسطيني في المدينة.كما استشهد فلسطيني اليوم في اعتداء لقوات الاحتلال عليه في بلدة الظاهرية بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.في الوقت نفسه، أكد المفوض العام لوكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، أن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر ما زالت تواجه المعوقات، رغم أن المزيد من الإمدادات الغذائية دخلت القطاع خلال شهر إبريل الجاري، إلا أنها لا تزال غير كافية لمنع المجاعة التي نحاول تجنبها.ودعا في مؤتمر صحفي في جنيف لإجراء تحقيقات في مقتل موظفي الوكالة بعد وقف إطلاق النار، والتحقيق في شهادات أفادت بتعرض المعتقلين الفلسطينيين من غزة لسوء المعاملة والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية.