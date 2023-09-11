قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة، لبلدات في مدينة الخليل، ومن بين المعتقلين، طلاب، وأسرى محررون.

اعتقالات الضفة

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كما اعتقلت قوات الاحتلال، تسعة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام لبلدات في نابلس وجنين والقدس.

وفي قطاع غزة، أصيب صياد فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال، واعتقل آخرون، بعد مهاجمة بحرية الاحتلال الإسرائيلي، لمراكب الصيادين، قبالة شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع.

أصابة ثلاثة فلسطينيين في أريحا

فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة أريحا، بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، بينهم طفلان من طلبة المدارس، برصاص قوات الاحتلال.

إصابات واختناقات



كما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مخيم عقبة جبر، بمدينة أريحا، وتخلل عملية الاقتحام، حملة مداهمات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال ألحقت دمارًا، في عدة مركبات فلسطينية، خلال عملية اقتحام المخيم.