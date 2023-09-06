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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وهدم منازل واعتقالات

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
قوات الاحتلال
أ أ
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جدد مستوطنون، اليوم الأربعاء، عمليات اقتحامهم، للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.
 وأفادت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، بشكل استفزازي، ترافق ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال، على مداخل الأقصى، وعلى بوابات البلدة القديمة.

إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، أن قوات الاحتلال اقتحمت حي بئر أيوب ،بسلوان، وسط إطلاق نار، وقنابل غازية مسيلة للدموع، تسبب في تضرر واجهات منازل عدة.

تفتيش حقائب الطلبة عند "الأقصى"

فيما تواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، تفتيش حقائب الطلبة المدرسية عند مداخل المسجد الأقصى المبارك، بحثا عن كتب من المنهاج الفلسطيني في القدس.

الاحتلال يهدم منازل ومنشآت في بلدة عناتا

وفجر اليوم، هدمت جرافات الاحتلال مباني ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.
وحسب وكالة "وفا"، فقد فإن جرافات برفقة قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت بهدم منزل ومنشآت تجارية ومتجر لقطع المركبات.

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة، وسلمت آخر بلاغا بمراجعة مخابراتها، مع داهمت بلدات بيت أمر ودورا ويطا وترقوميا وبيت كاحل وفتشت عدة منازل فيها.

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