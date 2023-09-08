بيان عاجل لـ"التعاون الإسلامي" بشأن اقتحام باب الرحمة بالمسجد الأقصى

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وتحطيم وسرقة محتوياته، في انتهاك صارخ لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وتعد سافر على مشاعر المسلمين وعقيدتهم. اضافة اعلان





مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى



الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى



فلسطين تدين مخططات زيادة عدد المستوطنين في الضفة



شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية



وأكدت المنظمة أن مصلى باب الرحمة هو جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما، معتبرة أن هذه الجريمة تأتي في إطار سياسات الاحتلال الرامية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المسجد الأقصى.كما دعت في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.يأتي هذا بعد اقتحام قوات الاحتلال، مصلى باب الرحمة، أحد مصليات المسجد الأقصى المبارك، وعاثت فيه خرابا.وتستهدف سلطات الاحتلال منذ سنوات مصلى باب الرحمة من أجل السيطرة عليه وتحويله إلى كنيس يهودي، لاستكمال مساعي الاحتلال تهويد المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه.فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مخططاً إسرائيلياً، يهدف لزيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة.وأشارت خارجية فلسطين في بيان، إلى وجود اتفاق بين عدد من وزارات الاحتلال ، خاصة وزارة المواصلات، وما يسمى مجالس المستعمرات، في الضفة الغربية المحتلة، يتم تنفيذه من خلال شبكة واسعة من الطرق الاستيطانية.وأكدت أن عددًا من وزراء الاحتلال، يتفاخرون بتبنيهم ودعمهم العلني للاستيطان، وتخصيصهم مئات ملايين الدولارات لتمويله، وتعزيزه، وتوسيعه، على حساب أرض دولة فلسطين.