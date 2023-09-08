إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب
عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال، على مسيرات،
نظُمت للتنديد بالاستيطان والتهويد، في الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، في كفر قدوم ،شرق قلقيلية، خلال اعتداء قوات الاحتلال، على المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
إصابة العشرات بحالات اختناق وفي مدينة طولكرم، أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال
مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في قرية كفر رمان، تخللها إطلاق
الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.
استمرار
عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما قمعت قوات الاحتلال مسيرةً، في حي الشيخ جراح
بالقدس، نظّمت تنديداً باستمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، واعتقلت عدداً
من الشبان.
الاحتلال
تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصىكما
اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، مصلى باب الرحمة، بالمسجد الأقصى وذلك في إطار الاعتداءات
المستمرة على الأقصى، ضمن مخططات الاحتلال الهادفة، لتهويد مصلى باب الرحمة، الذي يقع
في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى.
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى، وألحقت دماراً بمحتوياته، واستولت على جزء آخر.