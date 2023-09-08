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إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
فوات الاحتلال
أ أ
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أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، خلال اعتداء قوات الاحتلال، على مسيرات، نظُمت للتنديد بالاستيطان والتهويد، في الضفة الغربية.اضافة اعلان
 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة ثلاثة فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال، والعشرات بحالات اختناق، في كفر قدوم ،شرق قلقيلية، خلال اعتداء قوات الاحتلال، على المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

إصابة العشرات بحالات اختناق

 وفي مدينة طولكرم، أصيب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في قرية كفر رمان، تخللها إطلاق الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.

استمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية

 كما قمعت قوات الاحتلال مسيرةً، في حي الشيخ جراح بالقدس، نظّمت تنديداً باستمرار عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، واعتقلت عدداً من الشبان.

الاحتلال تقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

كما اقتحمت قوات الاحتلال اليوم، مصلى باب الرحمة، بالمسجد الأقصى وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة على الأقصى، ضمن مخططات الاحتلال الهادفة، لتهويد مصلى باب الرحمة، الذي يقع في الجزء الجنوبي من المسجد الأقصى.
 وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت المصلى، وألحقت دماراً بمحتوياته، واستولت على جزء آخر.

انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل مدينة القدس

 في سياق متصل، نظّم مستوطنون، اليوم، مسيرة استفزازية، في منطقة باب القطانين، أحد أبواب الأقصى، بالتزامن مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال على مداخل مدينة القدس.

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