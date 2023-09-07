إصابة فلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية

أ أ

أصيب فلسطينيان، بجروح مختلفة اليوم، والعشرات بحالات اختناق، في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، على الفلسطينيين، في مدينتي القدس وبيت لحم. اضافة اعلان

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن شاباً أصيب برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم الدهيشة، بمدينة بيت لحم.





إصابة العشرات بحالات اختناق



اعتقال خمسة فلسطينيين في القدس المحتلة



كما أصيب العشرات بحالات اختناق؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع، خلال عملية الاقتحام، التي تخللها حملة اعتقالات ومداهمات واسعة.وفي القدس المحتلة، اعتدى مستوطنون على شاب فلسطيني، مما أدى إلى إصابته بجروح خطرة.من جانبها وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سلسلة اعتداءات للمستوطنين، على الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مدينتي نابلس والخليل، تخللها مهاجمة مركبات ومنازل، بحماية من قوات الاحتلالكما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، خمسة فلسطينيين، في القدس المحتلة، مقتحمة قرية جبل المكبر، في القدس، واعتقلت سيدتين، فيما اعتقلت طفلين، بعد اقتحام بلدة العيسوية.كما اعتقلت قوات الاحتلال فتى فلسطينيًا، قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة، بعد أن أغلقت المنطقة، وشرعت بعمليات تفتيش ودهم، لمنازل عدة.