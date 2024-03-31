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اعتقالات واسعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.782

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قصف غزة
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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 177 على التوالي إلى 32.782 شهيداً، والجرحى إلى نحو 75.298 جريحًا؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 77 فلسطينيًا خلال الساعات 24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 77 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 108 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 4 في قصف مستشفى شهداء الأقصى

كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب 17 بجروح، اليوم الأحد، جراء قصف استهدف مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت خيمة بداخلها العديد من الصحفيين والنازحين في باحات مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى لاستشهاد أربعة وإصابة 17 بجروح، ومن بين الشهداء والجرحى العديد من الصحفيين.
 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيمات المغازي والبريج والنصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

الاحتلال يعتقل 41 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال اليوم، 41 فلسطينيًا على الأقل في الضّفة الغربية، بينهم ست نساء، لافتة إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في القدس والخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال 16 مصليًا، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

تنفيذ حملات اعتقال وعمليات اقتحام وتنكيل واسعة

 وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل الفلسطينيين، لافتة النظر إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى نحو 7895 معتقلاً.
 وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.

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