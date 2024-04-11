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غزة الآن.. الاحتلال يهاجم النصيرات واستشهاد وإصابة العشرات

الاحتلال - فلسطين - غزة
قصف غزة
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استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح، اليوم الخميس، جراء قصف جوي وبحري استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين إثر قصف مكثف طال برجًا سكنيًا ومدرسة إيواء للنازحين في مخيم النصيرات.اضافة اعلان
كما تسبب القصف على مخيم النصيرات في تدمير مسجد ذي النورين، ترافق القصف على مخيم النصيرات مع قصف مدفعي مكثف طال مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة.
وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة استُشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال للمخيم، بعد ساعات من استشهاد العديد من الفلسطينيين في غارة استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في المخيم.

الاحتلال يتوغل في مخيم النصيرات بغزة

كما توغلت آليات وجرافات الاحتلال اليوم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال كافة المناطق الشمالية من المخيم.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين خلال عملية التوغل المستمرة في مخيم النصيرات، فيما يسمع دوي انفجارات في عمق المخيم ناتجة عن الغارات المكثفة على عمق مخيم النصيرات.

عبور 36 مصابًا فلسطينيًا ميناء رفح البري

يأتي هذا في وقت عبر فيه ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم، 36 مصابًا و30 مرافقًا فلسطينيًا قادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية.
 وأفاد مصدر مسؤول بالميناء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، بأنه تم السماح بعبور 375 من حملة الإقامات و 133 من حملة الجوازات الأجنبية، و92 من حملة الجوازات المصرية.
 وأشار إلى أنه تم إدخال 180 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة منها 81 شاحنة من ميناء رفح البري و 99 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.

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