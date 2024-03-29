غزة الآن.. استشهاد 14.350 طفلًا في 2888 مجزرة لليوم 175 على التوالي

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واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال تنفيذ سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة، ودمرت معظم البنايات السكنية في مدينة الأسرى غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





الاحتلال يدمر مدينة الأسرى وسط قطاع غزة



استشهاد امرأة وأطفالها الستة غرب غزة



الاحتلال قتل 14.350 طفلاً خلال العدوان المستمر



اعتقال أكثر من 7800 فلسطيني في الضفة الغربية



وأفادت مصادر فلسطينية، أن معظم الأبراج السكنية العالية في مدينة الأسرى تم تسويتها بالأرض بعد أن استهدفتها طائرات الاحتلال بعشرات الصواريخ، وتضم مدينة الأسرى مئات الشقق السكنية التي تقطنها عوائل الأسرى، وتأتي عملية التدمير الشامل في مدينة الأسرى، بعد أن استكملت قوات الاحتلال خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة لليوم 175 على التوالي تدمير معظم المدن والمخيمات في قطاع غزة.كما استشهدت امرأة وأطفالها الستة مساء اليوم، جراء قصف استهدف منزلهم في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها لم تتمكن من انتشال امرأة وأطفالها الستة من تحت ركام منزلهم في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بسبب كثافة القصف، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء، في ظل منع الاحتلال للأطقم الطبية من التحرك لانتشال الشهداء والجرحى.في الوقت نفسه، وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، قتل الاحتلال لأكثر من 14.350 طفلاً في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم ١٧٥ على التوالي، وذلك بعد استهداف منازلهم وقتل عائلاتهم، في 2888 مجزرة ارتكبت منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفرت كذلك عن استشهاد 9460 امرأة، لافتة النظر إلى أن أكثر من 17 ألف طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.وأكدت أن 11 ألف جريح بحاجة عاجلة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة في ظل انهيار المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة.وأوضحت الوزارة أن نزوح مليوني فلسطيني في مراكز الإيواء، تسبب في إصابة ما يقارب من نصفهم بالأمراض المعدية، مبينةً أن الاحتلال استهدف 159 مؤسسة صحية، وقتل 364 من الكوادر الطبية.وفي سياق متصل، وثقت مؤسسات فلسطينية تدمير الاحتلال خلال العدوان أكثر من 400 جامعة ومدرسة، وكذلك تدمير 227 مسجداً بشكل كلي، مشيرة أن نصف مليون وحدة سكنية دمرت خلال العدوان في حصيلة أولية.فيما وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال 7870 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 اليوم في الضفة الغربية، بينهم سيدة وأطفال وأسرى محررون، لافتةً النظر إلى أن معظم الاعتقالات تركزت على الحواجز العسكرية المؤدية لمدينة القدس أثناء توجه الفلسطينيين للمسجد الأقصى المبارك.