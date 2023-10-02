الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حريق ضخم يدمر مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر (فيديو)

حريق مديرية الأمن في الإسماعيلية
جانب من حريق مديرية الأمن في الإسماعيلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اندلع حريق ضخم، ليل الأحد/الاثنين، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

حريق مروع في مديرية أمن الإسماعيليةاضافة اعلان

ووصف موقع "أخبار اليوم" المصري الرسمي، حريق مديرية أمن الإسماعيلية بالمروع. مؤكدا أن النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى.

انهيار جزء من الواجهة الرئيسة

وأشار الموقع المصري إلى انهيار جزء من الواجهة الرئيسة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا ضخمًا في المبنى بدا أنه دمر جزءًا كبيرًا منه.
وبحسب الإعلام المصري، مازالت النيران مشتعلة في المبنى حتى الآن، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بعشرات السيارات في محاولة للسيطرة على الحريق.

محاولات السيطرة على الحريق

وتم الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، فيما دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق.
ولم ترد أنباء عن إصابات أو ضحايا، كما لم يصدر بيان رسمي بعد.

اقرأ أيضا

67430-حريق-مديرية-أمن-الإسماعيلية-(12)
8:12 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

100 مصاب.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد

767676
7:42 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الجنود يستغيثون.. الجيش المصري يدفع بالطائرات وسيارات الإطفاء للإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
7:05 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة (فيديو)

WhatsApp Image 2023-10-02 at 2.26.49 AM
2:28 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

موسكو توقظ فتنة "كوسوفو" .. والناتو يرسل ٦٠٠ جنديا لوأدها

اقرأ أيضا

هولندا تغلق أكبر حقول إنتاج الغاز بسبب "الزلازل"

نحن الأحياء الأموات.. عريس وعروس الحمدانية : فقدنا 25 من عائلتنا

دولة تشهد 18 زلزالاً و125 انهياراً و50 ثوران بركاني خلال هذه الفترة

فرنسا تحث المواطنين على الهدوء في مواجهة "بق الفراش"

تكبيد المليشيا خسائر فادحة .. إسقاط مسيرات حوثية في صعدة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عراقي فقد كل عائلته في زفاف نينوى 4:05 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

بحسرة وألم كبيرين.. عراقي: فقدتُ كل عائلتي في زفاف نينوى!

حريق قاعة الأفراح بالعراق 11:29 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

القبض على 3 متهمين وإحالة 13 مسؤولاً للتحقيق في فاجعة قاعة زفاف الحمدانية

حريق 10:05 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

حريق يلتهم منزلا و4 سيارات بالكويت.. ماذا عن المصابين؟

Screenshot_2023-09-27-20-13-07-99_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 8:19 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

فيديو جديد يكشف بداية الحريق في فاجعة الحمدانية بالعراق

اقرأ أيضا

سد درنة
9:30 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

أظهرتها خرائط جوجل.. ماذا حدث في سد درنة بعد ظهور حفرة بعرض 30 مترا؟

مطار صنعاء
7:42 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

اليمن.. قرار مفاجيء بتعليق الخطوط الجوية مع دولة عربية

هجوم سيبراني
6:45 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خلل مؤقت.. هجوم سيبراني يستهدف موقع العائلة الملكية البريطانية

٤٥٤٤٤٥٤
6:05 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

اللحظات الأولى للتفجير الإرهابي أمام وزارة الداخلية التركية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

76788776
8:22 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة سقوط شخص حاول النجاة من حريق الإسماعيلية

67430-حريق-مديرية-أمن-الإسماعيلية-(12)
8:12 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

100 مصاب.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد

ظام فارس
7:45 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

التعليم تفتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات

767676
7:42 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

الجنود يستغيثون.. الجيش المصري يدفع بالطائرات وسيارات الإطفاء للإسماعيلية

أمطار المملكة 9
7:22 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا متربة على 5 مناطق

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
7:05 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة (فيديو)