حريق يلتهم منزلا و4 سيارات بالكويت.. ماذا عن المصابين؟

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اندلع حريق في منطقة الدوحة بالكويت، حيث طالت النيرات منزلا و4 سيارات ، وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفي ومعالجة ٤ مصابين بالموقع.





حريق بالكويت: اضافة اعلان



حريق مصفاة الأحمدي:



وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فقد شهدت منطقة الدوحة حريق منزل وعدد من المركبات فيما نقل أشخاص الى المستشفى جراء الإصابات التي لحقت بهم.ونقلت عن مصدر أمني أن بلاغا ورد عن حريق منزل في منطقة الدوحة، وعليه توجهت الدوريات والإسعاف.وتبين أن الحريق امتد لعدد من المركبات ولحقت إصابات بثلاثة أشخاص وجار التحقيق بالواقعة.وقبل أيام أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، اندلاع حريق في "المنطقة السادسة وحدة رقم 35" في مصفاة ميناء الأحمدي.وأشارت حينها عبر حسابها في منصة "إكس" إلى أن فرق الإطفاء في المصفاة قامت بالتعامل مع الحريق.وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب من مصفاة الأحمدي.