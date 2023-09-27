فيديو جديد يكشف بداية الحريق في فاجعة الحمدانية بالعراق

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وثق مقطع فيديو جديد جانبا آخر للحريق الذي اندلع في قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق.





بداية الحريق

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أهالي الضحايا :





ويظهر الفيديو أهالي الضحايا في الخارج وهم يصرخون بعد احتراق أقاربهم في الحادث المؤلم الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص.



وتداولت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.





وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.



الحصيلة الأولية :





وكشفت الحصيلة الأولية للحادثة عن وفاة 9 حالات و62 مصاباً .

















توفي حتى الآن أكثر من 120 شخص وأصيب أكثر من 200 من المدعوين. مقطع يوثق لحظة بداية اندلاع الحريق الكبير في أحد الأعراس بمحافظة نينوى العراقية فجر اليوم بعد استخدام ألعاب نارية أدت لنشوب النار في السقف فانتشر بشكل سريع وحوصر المئات.توفي حتى الآن أكثر من 120 شخص وأصيب أكثر من 200 من المدعوين. pic.twitter.com/T9b6zlpikr September 27, 2023

فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.

ويبدو أن بداية الحريق كانت نتيجة الألعاب النارية والتي تفاجأ الحضور بها كتل نار تسقط عليهم.كما يبدو أن الحضور ظنوا في بداية الأمر أن الموضوع عبارة عن مراسم الاحتفال ولم يكونوا على علم ببداية اندلاع الحريق.وثق مقطع فيديو مشاهد مؤلمة لذوي ضحايا حادث حريق قاعة أفراح في العراق.