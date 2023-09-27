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صحيفة تواصل الالكترونية

فيديو جديد يكشف بداية الحريق في فاجعة الحمدانية بالعراق

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قاعة أفراح
أ أ
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وثق مقطع فيديو جديد جانبا آخر للحريق الذي اندلع في قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى بالعراق.

بداية الحريق

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ويبدو أن بداية الحريق كانت نتيجة الألعاب النارية والتي تفاجأ الحضور بها كتل نار تسقط عليهم.

كما يبدو أن الحضور ظنوا في بداية الأمر أن الموضوع عبارة عن مراسم الاحتفال ولم يكونوا على علم ببداية اندلاع الحريق.


وثق مقطع فيديو مشاهد مؤلمة لذوي ضحايا حادث حريق قاعة أفراح في العراق.

أهالي الضحايا

:

ويظهر الفيديو أهالي الضحايا في الخارج وهم يصرخون بعد احتراق أقاربهم في الحادث المؤلم الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص.

وتداولت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.

وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.

الحصيلة الأولية

:

وكشفت الحصيلة الأولية للحادثة عن وفاة 9 حالات و62 مصاباً .

فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.




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