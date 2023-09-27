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صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على 3 متهمين وإحالة 13 مسؤولاً للتحقيق في فاجعة قاعة زفاف الحمدانية

حريق قاعة الأفراح بالعراق
حريق قاعة افراح بالعراق
أ أ
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ألقت الأجهزة الأمنية في العراق، القبض على ثلاثة متهمين بحادث حريق قاعة الزفاف الذي قتل فيه ما لا يقل عن 100 شخص وأصيب العشرات.

الداخلية العراقيةاضافة اعلان

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان "بعد التنسيق المشترك بين وزارة الداخلية الاتحادية مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين في حادث قضاء الحمدانية من أصل أربعة صدرت بحقهم أوامر قبض قضائية"، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وما زالت التحقيقات جارية.

وأكد مجلس أمن إقليم كردستان إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية، مشيراً إلى أن المؤسسات في إقليم كردستان استندت في عملية إلقاء القبض على صاحب القاعة إلى مذكرة توقيف، وأنه تم تسليمه إلى وزارة الداخلية الاتحادية.

الألعاب النارية

وكان بيان لوزارة الداخلية قد أكد أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف ما أشعل النيران داخل القاعة في بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقمت الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال ما تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل.
في حين قال الدفاع المدني العراقي إن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

في غضون ذلك، قال مقرب من العروسين لوسائل إعلام محلية إن "العروس والعريس بخير، لقد كنت معهما، لكن حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس هناك".

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