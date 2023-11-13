صفائح ممتلئة بالكوكايين.. تفكيك شبكة دولية لتجار السموم بدولة عربية

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تمكن الأمن التونسي من تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات، ونجاحه في ضبط 17 متهما مع العثور على آلاف الدولارات.





تفكيك شبكة مخدرات في تونس:

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كوكايين بالكويت:

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أصوات مغاربية" فقد تم الإعلان عن اعتقال 17 متهما وحجز آلاف الدولارات وذلك في سياق الحملة التي تقودها تونس للحد من انتشار المخدرات والسموم داخل البلاد.ونقلت عن بلاغ للداخلية التونسية، أنه تم إجراء مداهمات أسفرت عن توقيف 17 شخصا وحجز 233 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزن حوالي 23.5 كيلوغرام وصفيحتين من الكوكايين (2.3 كيلوغرام).أيضا أسفرت العملية عن حجز حوالي 146 ألف دولار ومجموعة من الدفاتر البنكية والبريدية وعشرات السيارات وعقود بيع وشراء لعقارات.كما أوضح أيضا بيان الداخلية أن الكشف عن هذه الشبكة الدولية جاء في إطار التصدّي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المُخدّرات بجميع أنواعها وتعقّب الأشخاص الناشطين.ونوهت أن العملية بدأت بعد توفر معلومات مفادُها تزعّم أحد الأشخاص العاملين بإحدى الشركات لشبكة دوليّة تنشط في مجال توريد وترويج المخدّرات بين إحدى الدّول الأوروبية وتونس.وفي سياق موازٍ تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت، من ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة في 16 قضية.وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، فقد عثرت بحوزتهم نحو 13 كغم من المواد المخدرة "شبو - حشيش - كيميكال - ماريغوانا – كوكايين.كما عثر على نحو 29100 حبة مؤثرات عقلية المختلفة "ليريكا - كبتاغون - زنكس – ميتادول"، ومبالغ مالية حصيلة البيع، إضافة إلى العثور على ذخيرة غير مرخصة بحوزة أحد المتهمين.وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.