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بينها كوكايين وكبتاجون.. ضبط 13 كجم مخدرات و29 ألف حبة مؤثرات عقلية بدولة خليجية

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متهم
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت،  من ضبط 20 شخصاً من جنسيات مختلفة في 16 قضية.

كوكايين وكبتاجون بالكويت:

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، فقد عثرت بحوزتهم نحو 13 كغم من المواد المخدرة  "شبو - حشيش - كيميكال - ماريغوانا – كوكايين.

كما عثر على نحو 29100 حبة مؤثرات عقلية المختلفة  "ليريكا - كبتاغون - زنكس – ميتادول"، ومبالغ مالية حصيلة البيع، إضافة إلى العثور على ذخيرة غير مرخصة بحوزة أحد المتهمين. 

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم، اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. 

وأكدت  الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن بجميع قطاعتها المعنية يخوضون حرباً طاحنة ضد تجار السموم ومواجهة جميع أساليب تهريبها وترويجها حماية للجميع.

 وناشدت الجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات.اضافة اعلان

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