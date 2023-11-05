بعد شحنة كوكايين خبأت بإحكام.. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون بدولة عربية

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تمكن مصالح الشرطة القضائية من ضبط مليون و 398 ألف و 480 كبسولة من حبات الكبتاغون و 1 كلجم و 172 جرام من الكوكايين بقيمة مالية تقدر 100 مليار سنتيم.

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ضبط كوكايين ومخدرات بالجزائر:



شحنة كوكايين مخبأة بإحكام:



وبحسب ما ذكرته صحيف "النهار" الجزائرية، فقد تم توقيف 25 شخصا مشتبه فيهم من بينهم امرأتين و استرجاع 8 مركبات ، شاحنتين و 3 دراجات نارية.ونفذت العملية مصالح الشرطة القضائية المختصة لكل من الرويبة ، تمنراست و الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للقبة.وفي وقت سابق تمكن أفراد الجمارك بمنطقة الشلف الجزائرية من إحباط عملية تهريب ما يقارب 3 كلجم من الكوكايين.ووفق بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالشلف أنه في إطار تنسيق النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية، أحبط أعوان الفرقة المتنقلة والفرقة المتعددة محاولة تهريب 2,940 كلجم من الكوكايين.وأوضحت أن الكمية ضبطت مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية تقل شخصين تم توقيفهما و إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.