تأشيرة سياحية موحدة بدول الخليج وربط للمخالفات المرورية

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أقر وزراء الداخلية لدول الخليج، تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيًا بين دول المجلس في مرحلته الأولى. اضافة اعلان





اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون



إستراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات



رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني



الخطط المنظمة لعصابات المخدرات



جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون في سلطنة عمان، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية.وذكر جاسم البديوي، الأمين العام، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون.وبحث الوزراء عددًا من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، منها التوجيه بإعداد إستراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات.وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية خلال الاجتماع، إن ما تمر به المنطقة من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف.وأضاف سموه أن انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يحتم أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل الجماعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بما يحقق توجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الأمير عبد العزيز بن سعود إلى أن آفة المخدرات، وما تحمله من أضرار جسيمة على الدول والمجتمعات، تستدعي تكثيف الجهود التنسيقية القائمة بين الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات.وتابع، وذلك لكشف الخطط المنظمة التي تنتهجها عصابات المخدرات لاستهداف دولنا ومجتمعاتنا، وتجفيف منابع المخدرات والقضاء على مهربيها.وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.