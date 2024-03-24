زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. هل يحدث تسونامي جديد؟

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ضرب
زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة ساحل إقليم نوسا تينجارا الشرقي
بإندونيسيا.
زلزال
بقوة 6.1 درجة يضرب إقليم نوسا تينجارا وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز
الزلزال وقع على بعد 104 كيلومترات جنوب شرقي مدينة إندي في إقليم نوسا تينجارا
الشرقي، وعلى عمق 47 كيلومتر.
لم
يصدر تحذير من حدوث موجات "تسونامي"وأكدت
أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال،
وأنه ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.
سبب
كثرة الزلازل في إندونيسياوتضم
إندونيسيا، وهي أرخبيل نشط زلزاليًا، 270 مليون نسمة، وهي معرضة لاضطرابات زلزالية
بسبب موقعها على صدوع جيولوجية كبرى تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط
الهادئ.
وفي عام 2018، وقع الزلزال الأكثر عنفًا في إندونيسيا منذ زلزال وتسونامي، في سولاويسي وخلّفا أكثر من 4300 قتيل.