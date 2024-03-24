زلزال قوي يضرب إندونيسيا.. هل يحدث تسونامي جديد؟

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ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قبالة ساحل إقليم نوسا تينجارا الشرقي بإندونيسيا.





زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب إقليم نوسا تينجارا



لم يصدر تحذير من حدوث موجات "تسونامي"



سبب كثرة الزلازل في إندونيسيا



وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 104 كيلومترات جنوب شرقي مدينة إندي في إقليم نوسا تينجارا الشرقي، وعلى عمق 47 كيلومتر.وأكدت أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" جراء الزلزال، وأنه ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية حتى الآن.وتضم إندونيسيا، وهي أرخبيل نشط زلزاليًا، 270 مليون نسمة، وهي معرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على صدوع جيولوجية كبرى تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادئ.وفي عام 2018، وقع الزلزال الأكثر عنفًا في إندونيسيا منذ زلزال وتسونامي، في سولاويسي وخلّفا أكثر من 4300 قتيل.