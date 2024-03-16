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هل يحدث تسونامي؟.. هزة بقوة 4.5 درجة تضرب مضيق جبل طارق قبالة المغرب

هزة ارضية زلزال
ارشيفية
أ أ
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أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة ضربت منطقة مضيق جبل طارق في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب، وأكد أنها ليست ذات تأثير على المغرب.اضافة اعلان

المركز الأورومتوسطي:

وأظهرت بيانات المركز الأورومتوسطي أن جملة من الهزات المتفاوتة الشدة يتم تسجيلها في منطقة مصيق جبل طارق وفي غالبيتها ليست ذات أي تأثير يذكر على المغرب خصوصا.
ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جبور، نفيه أي إمكانية حدوث أي تسونامي بالقرب من مدينة أغادير أو تسجيل حدوث أي تسونامي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهزة التي تم تسجيلها بوسط المحيط الأطلسي "لا تأثير لها على المغرب".

إنذار بحدوث تسونامي:

وقال جبور إن "الهزة التي ضربت ليلة الأمس وسط المحيط الأطلسي لم يكن لها أي تأثير ولم تكن محسوسة، وفيما يخص الإنذار بحدوث تسونامي كانت قد أصدرته بعض مواقع الرصد فقد تم إلغاؤه في حينه".
يشار إلى أن ناشطين كانوا قد تداولوا عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي صورا تتحدث عن حدوث "تسونامي مصغر" بالمنطقة، وهو ما نفاه المعهد الوطني للجيوفيزياء.


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