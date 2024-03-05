شعر به سكان إسطنبول.. زلزال يضرب مقاطعة تركية

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ذكر بيان لهيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد"، أن زلزالا بقوة 4.9 درجات على مقياس ريخيتر، ضرب مقاطعة جاناكالي "جناق قلعة" التركية أمس الإثنين.



زلزال يضرب مقاطعة جاناكالي التركية:

زلزال تركيا المدمر:

وأوضحت "آفاد" أن مركز الزلزال كان بالقرب من قرية ينيجي وضرب حوالي 21:38 بتوقيت موسكو وكانت بؤرته على عمق حوالي 10 كلم.فيما أوضح أفاد علماء الزلازل في مرصد قنديلي بأن بؤرة الزلزال وقعت على عمق أكثر من 14 كلم.وكان سكان الجزء الأوروبي من إسطنبول، قد شعروا بهزات خفيفة جراء الزلزال، فيما قال وزير الداخلية علي يرليكايا إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن.وفي وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية، إن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 من فبراير 2023 كانت إحدى أكبر الكوارث الطبيعية بالمنطقة في الآونة الأخيرة.وأصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا بمناسبة ذكرى الزلازل التي ضربت 11 ولاية في تركيا في 6 من فبراير 2023، ومركزها ولاية قهرمان مرعش، وجزء من سوريا.وجاء في البيان: "مر عام على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وأدى إلى مقتل 50 ألف شخص في تركيا و5 آلاف و900 شخص في سوريا".ونوه أن عشرات الآلاف من الأشخاص أصيبوا بجروح وأن آلاف المنازل، والمستشفيات والمباني العامة تضررت أو دمرت في الكارثة.وأشار البيان إلى أنه في تركيا، قامت السلطات بتنسيق عدد كبير من عمليات الإجلاء الطبي، وأنشأت مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة لتقديم الرعاية للمصابين.أما بالنسبة لسوريا، فقد تم التأكيد على أن الزلازل أثرت على المجتمعات المتضررة من الأزمة الناجمة عن الصراعات المستمرة في البلاد منذ 13 عاماً.وأكد البيان أن منظمة الصحة العالمية دعمت المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا في المجال الصحي.