شيء لا يُصدق.. شاهد ما الذي ظهر في سماء الصين قبل وقوع زلزال أمس؟

أ أ

عقب زلزال قوي ضرب منطقة شينيجانج الصينية أمس، ظهر شيء غريب في سماء المدينة أثار دهشة الأهالي.





وحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر توهج أحمر غريب في سماء شينجيانج الصين قبل وقوع الزلزال.





زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب منطقة شينجيانج



وبقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب زلزال قوي أمس، منطقة شينجيانج شمال غربي الصين.وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني، بأنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 11 كيلومترا.

زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وشينجيانج



وقبل 48 ساعة فقط، ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وشينجيانج الصينية.وأفاد مركز الأبحاث الألماني أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض، فيما لم يسفر الزلزلال عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.