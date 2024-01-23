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زلزال عنيف يضرب منطقة حدودية بين الصين وقرغيزستان

زلزال
زلزال
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ضرب زلزال عنيف بقوة سبع درجات على مقياس ريختر منطقة على الحدود بين الصين وقرغيزستان.

زلزال عنيف بقوة 7 درجات

وأوضح المعهد الأمريكي لرصد الزلازل بأن الزلزال وقع على عمق 13 كيلومترا، ولم ترد تقارير عن إصابات أو تسجيل خسائر مادية جراء الزلزال.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، كشف مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب البرازيل، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.

زلزال يضرب البرازيل


وأوضح مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال الذي ضرب غرب البرازيل بقوة 6.3 ريختر، وقع على عمق 592 كيلومترا تحت سطح القشرة الأرضية.

وخلال الأيام الماضية، ضرب زلزال آخر  بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر جزر الفلبين، حسب ما أوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل والبراكين.

الزلزال على عمق أكثر من 50 كيلو متر


وأوضح المرصد، أن الزلزال جاء على عمق أكثر من 50 كيلو متر، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر.

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