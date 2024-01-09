وصل لـ 7 ريختر.. 3 دول تتعرض لزلازل خلال 24 ساعة

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ضرب زلزال بقوة تتراوح بين 6.8 و7 درجات على مقياس ريختر مناطق في الفلبين وإندونيسيا.





إنذار من احتمال حدوث أمواج تسونامي بسبب الزلزال: اضافة اعلان





زلازل متلاحقة



وذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، أن هناك إنذارا من احتمال حدوث أمواج تسونامي.كما ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر أمس الإثنين ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، إن هزة أرضية وقعت عند الساعة 4:19 بالتوقيت المحلي عصر الإثنين وكان مركزها قضاء بوتورغا، ووقعت على عمق 9.6 كلم.وفي تدوينة على منصة "إكس"، أشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا إلى أن فرق "آفاد" والسلطات المعنية بدأت أعمال مسح الأضرار الميدانية الناجمة عن الزلزال، مؤكدًا عدم تسجيل أية تطورات سلبية حتى الآن.وفي أغسطس الماضي، ضرب زلزال منطقة يشيليورت في ولاية ملاطية وبلغت قوته 5.3 درجات، وأدى لإصابة 22 شخصًا بجروح طفيفة.وسبق هذا الزلزال زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية جنوب تركيا.