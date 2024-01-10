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الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد هذه الظاهرة الغامضة

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الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا
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أعلنت السلطات الصينية، أنها أطلقت  قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد الظواهر العابرة الغامضة في الكون، التي تشبه وميض الألعاب النارية.اضافة اعلان

الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد هذه الظاهرة الغامضة

وأوضحت أن إطلاق القمر الصناعي يهدف إلى الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة من الكون.
 وأضافت أن القمر يزن نحو 1.45 طنًا، ويأخذ شكل زهرة لوتس، بواسطة الصاروخ الحامل "لونج مارش-2 سي" من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أمس الثلاثاء.
وبينت أن القمر الجديد يحمل اسم "مسبار آينشتاين"، ويستخدم تقنية جديدة من الأشعة السينية مستوحاة من عين جراد البحر.

 القمر  يحمل تلسكوبات الأشعة السينية واسعة المجال

 وبينت أن القمر يتكون من تلسكوبات الأشعة السينية واسعة المجال، ووحدتين من تلسكوبات الأشعة السينية للمتابعة، حيث تشكل مرصدًا فضائيًا.
وأكدت أن القمر يساعد العلماء على التقاط الضوء الأول الناتج عن انفجارات المستعر الأعظم، والبحث عن إشارات الأشعة السينية المصاحبة لأحداث موجات الجاذبية وتحديدها بدقة، واكتشاف الثقوب السوداء الخاملة وغيرها من الأجرام السماوية الخافتة العابرة والمتغيرة في الكون البعيد.

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