انهيارات جليدية ومحاصرة سياح في الصين.. هذا ما حدث

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قالت وسائل إعلام صينية إن عمال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء سائحين أمس الثلاثاء من منطقة تزلج في شمال غرب الصين حيث تسببت الانهيارات الجليدية في محاصرة أكثر من ألف شخص لمدة أسبوع. اضافة اعلان





انهيارات جليدية تغلق الطرق



تساقط كثيف للثلوج



وتفصيلا، أغلقت الانهيارات الجليدية الطرق، ما أدى إلى تقطع السبل بالسياح والسكان في قرية بمقاطعة ألتاي بإقليم شينجيانغ، بالقرب من حدود الصين مع منغوليا وروسيا وكازاخستان، فيما تم نقل المصابون جوا على متن مروحية عسكرية، مع نقل إمدادات مثل الغذاء والوقود.وبينت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية أن الطريق الذي أغلقته الثلوج تم فتحه يوم الثلاثاء، ما مكن المركبات من الدخول، والسياح من المغادرة.كذلك أظهرت لقطات عشرات السائحين وهم يحملون أمتعتهم فوق مناطق مغطاة بالثلوج باتجاه مروحية عسكرية، فيما شوهد صف طويل من السيارات المنطلقة على الطريق الذي أعيد فتحه.ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن إدارة الطرق السريعة المحلية قولها إن الانهيارات الجليدية أثرت على 350 كيلومترا من الطرق. وتعرقلت جهود تطهير الطرق بسبب جغرافية المنطقة، حيث تقع الطرق المؤدية إلى المنطقة في واد به منحدرات مغطاة بالأشجار.وتعرضت مقاطعة ألتاي، المعروفة كوجهة للتزلج، لتساقط ثلوج كثيفة منذ أوائل يناير وقالت صحيفة تشاينا ديلي نقلا عن مكتب الأرصاد الجوية في شينجيانغ إنه تم الإبلاغ عن 31 انهيارا جليديا على الأقل حتى يوم السبت.وأفادت السلطات في منطقة كاناس أن المنطقة ستكون مغلقة حتى 20 يناير على الأقل بسبب استمرار الطقس القاسي.