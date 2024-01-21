زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب غرب البرازيل

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كشف مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب البرازيل، وفقا لما أفادت به تقارير إعلامية.





زلزال يضرب البرازيل اضافة اعلان



الزلزال على عمق أكثر من 50 كيلو متر



أمطار غزيرة في البرازيل



انهيارات أرضية وصدمات كهربائية





وأوضح مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن الزلزال الذي ضرب غرب البرازيل بقوة 6.3 ريختر، وقع على عمق 592 كيلومترا تحت سطح القشرة الأرضية.وخلال الساعات الماضية، ضرب زلزال آخر بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر جزر الفلبين، حسب ما أوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل والبراكين.وأوضح المرصد، أن الزلزال جاء على عمق أكثر من 50 كيلو متر، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر.في وقت سابق، أفاد مكتب عمدة مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، بأن أكثر من 11 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب الأمطار الغزيرة في المدينة، حيث غمرت المياه الطرق السريعة الرئيسة فيها وتعطل عمل النقل البري وقطار الأنفاق.وقال المكتب إن "الأمطار الغزيرة في المنطقة الشمالية من ريو دي جانيرو والضواحي المجاورة تسببت في فيضانات على الطرق السريعة الرئيسة وشل حركة وسائل النقل العام وسقوط ضحايا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".وأشارت إلى أن أسباب الوفاة هو الانهيارات الأرضية والصدمات الكهربائية الناجمة عن انقطاع أسلاك شبكة الكهرباء في المدينة وما زال البحث مستمرًا عن الضحايا.وأعلن عمدة المدينة إدواردو بايس حالة الطوارئ في المدينة، ودعا سكانها إلى عدم مغادرة منازلهم دون داع حتى تعود الأوضاع في المنطقة إلى طبيعتها.من جانبها، أشارت وسائل إعلام برازيلية، إلى أن المياه الناجمة عن أمطار ريو دي جانيرو، غمرت الطابق السفلي من مستشفى «رونالدو جازولا»، فيما ألغت السلطات بعض المسابقات والاختبارات.