استقالة مسؤولة في الخارجية الأمريكية بسبب دعم واشنطن لدولة الاحتلال

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أقدمت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، تعمل في مجال حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، استقالتها احتجاجا على دعم واشنطن للاحتلال في حربه على قطاع غزة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.



استقالة مسؤولة أمريكية



إبادة جماعية في غزة



وتفصيلا، قدمت أنيل شيلين استقالتها من الخارجية الأمريكية، حيث كانت تعمل في منصب مسؤولة الشؤون الخارجية في "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" منذ نحو عام.وتعتبر هذه الاستقالة الثانية لمسؤولين في الخارجية الأمريكية احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة الداعمة للاحتلال في حربه على غزة، بعد استقالة جوش بول الذي كان مسؤولا عن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومات الأجنبية.وقالت شيلين إنها "كممثلة لحكومة تعمل بشكل مباشر على تمكين ما قالت محكمة العدل الدولية إنه يمكن أن يكون إبادة جماعية في غزة، فقد أصبح هذا العمل شبه مستحيل، ولعدم قدرتي على خدمة إدارة تسمح بمثل هذه الفظائع، فقد قررت الاستقالة من منصبي في وزارة الخارجية".وتابعت: "المصداقية التي كانت تتمتع بها الولايات المتحدة كمدافعة عن حقوق الإنسان تلاشت بالكامل تقريبا منذ بدء الحرب".