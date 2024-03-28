سر "البجعة السوداء" وعلاقتها بانهيار جسر بالتيمور الأمريكي

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بعد
48 ساعة على الحادث المروع، لا تزال تداعيات انهيار جسر بالتيمور في الولايات
المتحدة الأمريكية مستمرة.
سر "البجعة
السوداء" وعلاقتها بانهيار جسر بالتيمور الأمريكيوحسب
"العربية"، فإن مؤيدي نظرية المؤامرة والمتطرفين اليمينيين قد ألقوا باللوم
على كل شيء وكل شخص تقريبًا في انهيار جسر بالتيمور.
جاء ذلك عقب إعلان السلطات، مساء الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فُقد أثرهم إثر انهيار جسر في المدينة الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، واعتبار المفقودين أمواتًا.
من أين جاء مصطلح البجعة السوداء؟ولم
يمنع ذلك الناس من “طرح الأسئلة” حول الحادثة، وهو رد فعل تآمري متكرر على الأحداث
الكبرى.
وعلى الرغم من أن منظري المؤامرة يواجهون صعوبة في تحديد المؤامرة التي تسببت في الانهيار بالضبط، فإن الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه هو أن هذا الحادث هو “حدث البجعة السوداء”.