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بعد 48 ساعة على الحادث المروع، لا تزال تداعيات انهيار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة.





سر "البجعة السوداء" وعلاقتها بانهيار جسر بالتيمور الأمريكي



من أين جاء مصطلح البجعة السوداء؟



علاقة البجعة السوداء بالدولة العميقة



تعليق عمليات البحث إثر انهيار الجسر



وحسب "العربية"، فإن مؤيدي نظرية المؤامرة والمتطرفين اليمينيين قد ألقوا باللوم على كل شيء وكل شخص تقريبًا في انهيار جسر بالتيمور.جاء ذلك عقب إعلان السلطات، مساء الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فُقد أثرهم إثر انهيار جسر في المدينة الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، واعتبار المفقودين أمواتًا.ولم يمنع ذلك الناس من “طرح الأسئلة” حول الحادثة، وهو رد فعل تآمري متكرر على الأحداث الكبرى.وعلى الرغم من أن منظري المؤامرة يواجهون صعوبة في تحديد المؤامرة التي تسببت في الانهيار بالضبط، فإن الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه هو أن هذا الحادث هو “حدث البجعة السوداء”.وفي السنوات الأخيرة، تم اختيار هذا المصطلح من قبل أصحاب عقلية المؤامرة لشرح حدث أثاره ما يُسمى بالدولة العميقة، والذي من شأنه أن يشير إلى ثورة وشيكة، أو حرب عالمية ثالثة، أو كارثة مروعة أخرى.في الوقت نفسه قررت السلطات في بالتيمور، تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فُقد أثرهم إثر انهيار جسر في المدينة الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، مشيرة إلى أن المفقودين الستة باتوا في عداد الموتى.