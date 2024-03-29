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الرئيس الأوكراني يستنجد بأمريكا لطلب مساعدة فورية

رئيس أوكرانيا
رئيس أوكرانيا
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أعلن مكتب الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي اتصل برئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أمس الخميس، ليطلب منه مساعدة عسكرية عاجلة.

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وأشار المكتب إلى أن زيلينسكي أطلع جونسون على الأوضاع الميدانية في جبهات القتال وطلب منه المساعدة.
وقال زيلينسكي إن "المصادقة السريعة على المساعدات لأوكرانيا من قبل الكونغرس أمر بالغ الأهمية. ونحن نتفهم أن مجلس النواب فيه مواقف مختلفة بشأن كيفية القيام بذلك"، حسبما نقل عنه مكتبه.
وفي وقت سابق تحدث زيلينسكي في تصريح لقناة "سي بي إس" الأمريكية عن حاجة ماسة لدى القوات الأوكرانية إلى المساعدة العسكرية الأمريكية، مشيرا إلى أن أوكرانيا "قد تخسر" بدون تلك المساعدة.

البيت الأبيض:

بدوره، اعتبر البيت الأبيض أن المصادقة على تشريع التمويل الإضافي، الذي يضم مساعدات لأوكرانيا، أمر ممكن في حال طرحه على التصويت في مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "نحن ندعو الكونغرس مجددا، وخصوصا مجلس النواب إلى المضي قدما في النظر في طلب التمويل الإضافي الذي قدمه الرئيس (جو بايدن) لصالح الأمن القومي".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعتبر ذلك "أفضل طريقة لتقديم المساعدة لأوكرانيا".
وأوضح: "بدلا من إعداد حزمة جديدة من المساعدات، ستتطلب تأييد مجلس الشيوخ من جديد، نفضل أن يؤيد مجلس النواب الطلب (الموجه). ونحن نعرف أنه ستتم المصادقة عليه في حال طرحه من قبل رئيس المجلس جونسون على التصويت".

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