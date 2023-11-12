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تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق البحر المتوسط

تحطم طائرة عسكرية أمريكية
تحطم طائرة عسكرية أمريكية شرق البحر المتوسط
أ أ

أعلن البنتاجون، اليوم الأحد، عن سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي كانت تقوم بعمليات تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد تعرضها لحادث.اضافة اعلان

التحقيق في أسباب سقوط الطائرة

وأضاف أن الطائرة سقطت خلال تنفيذها رحلة تدريبية يوم 10 من نوفمبر الجاري، ويجري تحديد أسباب الحادثة.
وجاء في بيان القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا: "تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلة تدريبية في 10 نوفمبر. ويجري تحديد سبب الحالة الطارئة هذه".
"مساء يوم 10 نوفمبر، تعرضت طائرة عسكرية أمريكية كانت تقوم بتدريبات شرقي البحر الأبيض المتوسط وتحطمت وسقطت".
وفي الوقت نفسه، لم تكشف القيادة العسكرية عن أي معلومات حول الطائرة وأفراد طاقمها، كما لم تعلن عن سقوط قتلى أو جرحى. ويجري تحديد سبب الحادث.

الحادث لا يرتبط بأي أعمال عدائية

وأكدت القيادة العسكرية الأمريكية أن الحادث لا يرتبط بأي أعمال عدائية.
يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الشرق الأوسط في وقت سابق العديد من السفن الحربية بما فيها حاملتا الطائرات "جيرالد فورد" و"دوايت إيزنهاور" على خلفية الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

حرب كبرى

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح يوم الاثنين الماضي، بأن القوى الأنجلوسكسونية تدفع الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى، مشيرًا إلى أن نهج الغرب هذا يؤدي عادة إلى تصاعد الإرهاب ونزوح ملايين اللاجئين.
وقال لافروف خلال مشاركته في إحدى فعاليات معرض - منتدى "روسيا" الدولي في موسكو: "الآن نرى كيف يدفع الأنجلوسكسونيون فعليًا الشرق الأوسط إلى حافة حرب كبرى"، في إشارة إلى تطورات التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين.

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