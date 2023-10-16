جريمة كراهية غير مسبوقة .. متطرف أمريكي ينهي حياة طفل مسلم بـ 26 طعنة

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أعلنت السلطات بولاية إيلينوي الأمريكية، مقتل طفل فلسطيني في السادسة من عمره بـ26 طعنة وإصابة والدته في جريمة كراهية.





اتهامات للرجل: اضافة اعلان



شرطي يسحل امرأة حامل بفلوريدا:







ووجهت السلطات الأمريكية، اتهاما لمالك منزل يبلغ من العمر 71 عامًا بالقتل، بعد طعنه وقتله صبيًا يبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا بجروح خطيرة لأنهما مسلمان.وذكرت شبكة CBS نيوز الأمريكية، أن جوزيف تشوبا، يواجه اتهاما بالقتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل، والضرب العنيف، وتهمتين بجرائم الكراهية.وطعن المتهم، الصبي 26 طعنة، فيما طعن المرأة أكثر من 12 طعنة.وفقًا لمكتب عمدة مقاطعة ويل بولاية إلينوي، فإنه حوالي الساعة 11:38 صباحًا، اتصلت المرأة برقم الطوارئ، وقالت إن مالك المنزل كان يهاجمها بسكين في أثناء ركضها إلى الحمام للاتصال بالنجدة.ويقول المسؤولون عندما وصل أفراد الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا تشوبا جالسًا بالخارج على الأرض بالقرب من ممر المنزل مصابًا بتمزق في جبهته، فيما عثر رجال الأمن بالداخل على ضحيتين هما المرأة البالغة من العمر 32 عامًا وصبي يبلغ من العمر 6 سنوات.وتم نقل المرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة، بينما تم نقل الصبي في حالة حرجة، وأعلن وفاته في وقت لاحق، ولم تُنشر أسماؤهم.وفي واقعة سابقة كشفت أيضا عن وجه أمريكا الحقيقي من الداخل، وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة.وبدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون، إلا أن وقائعها كشفت بعد وقوعها بساعات.وأقدم الشرطي على فعلته رغم صراخ المرأة في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس"، لكن الشرطي سحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً: "لا يهمني".