ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 8796 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 26 على التوالي إلى 8796 شهيداً، إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في القطاع والتي استهدفها القصف. اضافة اعلان





إصابة 22219 معظمهم من الأطفال



خروج 16 مستشفى في غزة عن الخدمة



مجلس التعاون يدين استهداف مخيم جباليا



وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن من بين الشهداء 3648 طفلاً وإصابة 22219 معظمهم من الأطفال والنساء.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها أن 16 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة وباتت عاجزة عن تقديم العلاج والخدمات الصحية لجرحى العدوان الإسرائيلي.وبينت أن ذلك نتيجة نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي اُسْتُخدمت بعد أن قطعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة قبل ثلاثة أسابيع، محذرة من كارثة صحية بعد توقف عدة أقسام علاجية عن العمل.في الوقت نفسه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد البديوي، عن إدانته الشديدة للاستهداف العسكري لمخيم جبالي في شمال قطاع غزة.وأكد أن مجزرة مخيم جبالي هي جريمة نكراء من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء في قطاع غزة.