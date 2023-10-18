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صحيفة تواصل الالكترونية

دراسة: روسيا ستستغل الحرب في فلسطين لصالح غزوها لأوكرانيا

إحراق دبابة إسرائيلية 2
احتراق دبابة إسرائيلية
أ أ
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حذرت دراسة صادرة عن معهد الحرب في واشنطن، من أن روسيا "ستستغل الحرب" الدائرة في قطاع غزة، بغية "إضعاف الروح المعنوية" لدى الأوكرانيين.اضافة اعلان

الغرب سيوجه أنظاره لفلسطين

وكشفت الدراسة أن الغرب "سيوجه أنظاره إلى الأزمة الجديدة في الشرق الأوسط، وبالتالي سيضعف الدعم الدولي المقدم لكييف"، بحسب تقرير نشره موقع "صوت أميركا".
وفي أعقاب الهجوم المباغت على المستوطنات الإسرائيلية، ألقى الكرملين باللوم على الغرب، متهما إياه بـ"تجاهل العمل على إيجاد تسوية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي"، وأنه "اهتم عوضًا عن ذلك بدعم أوكرانيا في مواجهة الجيش الروسي".

تسوية فلسطينية إسرائيلية

واستشهدت دارسة معهد الحرب بتصريحات لنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، قال فيها إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يكونوا منشغلين بالعمل على تسوية فلسطينية إسرائيلية، وليس التدخل" في شؤون روسيا وتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".
وأشارت الدراسة إلى سعي العديد من مدوني الأخبار بروسيا، ومن ضمنهم المؤثر البارز سيرغي ماردان، إلى "محاولة نشر حالة من الإحباط لدى الأوكرانيين، من خلال القول إن موسكو ستستفيد من التصعيد الأخير في فلسطين، لأن العالم سينصرف عن أوكرانيا لفترة وينشغل مرة أخرى بوضع حد للمعارك هناك".
ونوهت الدارسة إلى أن رواية الكرملين بأن أوكرانيا ستفقد الدعم الدولي، تهدف إلى "طمأنة الجمهور الروسي بأن المجتمع الدولي سيتجاهل دعم المجهود الحربي لكييف".

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