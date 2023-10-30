الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

حرب شوارع بمدينة عربية بين رجال الأمن وتجار السموم (فيديو)

ا
مواجهة الشرطة والمهربين
أ أ

تمكنت قوة أمنية تابعة لشرطة العراق في دهوك، أمس الأحد، من ضبط عصابة لتهريب المخدرات، بعد اشتباك مسلح معها في أحد الشوارع.

اشتباك مسلح في عاصبة مخدرات:اضافة اعلان


وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر لحظة اشتباك القوة الأمنية مع أفراد العصابة، حيث أطلق عناصر الأمن النار على السيارة التي يستقلها أفراد العصابة أثناء محاولتهم الفرار من الموقع في أحد الشوارع وسط مرور مركبات المدنيين.

 ونجحت الشرطة في  إيقاف السيارة بعد إطلاق النار على إطارات سيارة العصابة وشلت حركتها، وعقب ذلك ألقت القبض على أفراد العصابة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني في شرطة دهوك، ان العصابة كانت تحاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى داخل المدينة.

وأوضح أن أفراد العصابة كانوا مسلحين وحاولوا التصدي للقوات الأمنية، منوها أن الشرطة ضبطت مع أفراد العصابة كمية كبيرة من المخدرات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

فيما ذكرت صحيفة "السومرية" أن تجار دوليين ومحليين حاولوا نقل كمية كبيرة من السموم المخدرة من دول الجوار إلى البلاد إلا أن قوات المكافحة كانوا لهم بالمرصاد.

اقرأ أيضا

قصف غزة
3:55 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

1950 مفقودًا.. ارتفاع عدد ضحايا قصف غزة لـ 8306 شهداء

تشييع شهداء غزة
1:04 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

لليوم الـ 24.. استشهاد وإصابة العشرات واستمرار هدم المنازل بغزة(تقرير)

قصف غزة
4:13 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

معظمهم أطفال.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات صهيونية على قطاع غزة

WhatsApp Image 2023-10-29 at 4.46.46 PM
2:48 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

تحطم طائرة في البرازيل ومقتل جميع ركابها

اقرأ أيضا

تحطم جسم غامض يشبه المركبة الفضائية خارج جامعة في إسبانيا

تسرب وقود من عبارة جانحة في دولة أوروبية

روسيا تغلق المطار الرئيسي في داغستان بعد الهجوم على طائرة تابعة للكيان المحتل

بعد التهديد الصهيوني.. إيلون ماسك يتراجع عن مد الفلسطينيين بالإنترنت

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية لوكسمبورغ

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

نفايات 7:30 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

الأعلى عالميا.. طرح 1250 كجم نفايات يوميا لكل شخص بدولة عربية

7757 9:18 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

مصرع 22 وإصابة 60 في إطلاق نار جماعي بولاية أمريكية

WhatsApp Image 2023-10-24 at 10.58.28 PM 11:03 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

البنتاجون يعترف بـ 13 هجوما على القوات الأمريكية خلال أسبوع

بلينكن 10:40 م الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

بعد الهجوم على قوات أمريكا بالعراق.. هذا ما طلبته واشنطن من بغداد

اقرأ أيضا

عالم الزلازل الهولندي
6:39 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

توقعات جديدة.. العالم الهولندي يحذر من زلزال كبير: خذوا حذركم

الداخلية الكويتية
5:49 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزلية

3f5ad008-913f-4360-8cea-b4b2a73c4049
2:25 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

باليمن.. تدشين حملة طبية مجانية لطب وجراحة العيون في المستشفى السعودي الميداني

البيت الأبيض
8:37 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

كيف تقوم بجولة في البيت الأبيض دون مغادرة منزلك؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

إحباط تهريب المخدرات
6:22 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

سريعة ومتلاحقة... توجيه ضربات أمنية لمهربي المخدرات على هذه المناطق

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
5:45 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

في حال إيقاف الخدمات.. ما هو الإجراء للحصول على دعم حساب المواطن؟

الجوازات
5:41 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يمكن السفر إلى دول الخليج أثناء تجديد الجواز؟.. توضيح مهم من الجوازات

الطيران المدني (2)
5:28 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

الطيران المدني: على مقدمي خدمات الطيران استيفاء المتطلبات والتراخيص بدءا من هذا الموعد

حفظ التمر
5:22 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

كيفية تبخير وتجفيف التمور بعد عملية الحصاد؟

ا
5:16 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عمل بطولي.. المواطن صافي العمري يكشف عملية إنقاذه لعائلة حاصرتها السيول بالباحة