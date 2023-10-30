حرب شوارع بمدينة عربية بين رجال الأمن وتجار السموم (فيديو)

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تمكنت قوة أمنية تابعة لشرطة العراق في دهوك، أمس الأحد، من ضبط عصابة لتهريب المخدرات، بعد اشتباك مسلح معها في أحد الشوارع.





اشتباك مسلح في عاصبة مخدرات: اضافة اعلان



وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر لحظة اشتباك القوة الأمنية مع أفراد العصابة، حيث أطلق عناصر الأمن النار على السيارة التي يستقلها أفراد العصابة أثناء محاولتهم الفرار من الموقع في أحد الشوارع وسط مرور مركبات المدنيين.ونجحت الشرطة في إيقاف السيارة بعد إطلاق النار على إطارات سيارة العصابة وشلت حركتها، وعقب ذلك ألقت القبض على أفراد العصابة.ونقلت وسائل إعلام عن مصدر أمني في شرطة دهوك، ان العصابة كانت تحاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى داخل المدينة.وأوضح أن أفراد العصابة كانوا مسلحين وحاولوا التصدي للقوات الأمنية، منوها أن الشرطة ضبطت مع أفراد العصابة كمية كبيرة من المخدرات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.فيما ذكرت صحيفة "السومرية" أن تجار دوليين ومحليين حاولوا نقل كمية كبيرة من السموم المخدرة من دول الجوار إلى البلاد إلا أن قوات المكافحة كانوا لهم بالمرصاد.