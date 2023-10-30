بعد لحم الخنزير.. مداهمة مصنع لإنتاج "أم الخبائث" بالكويت

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نجح رجال مباحث العاصمة الكويتية "مكتب الصليبخات" في ضبط مصنع كبير للخمور يستوردها كمواد خام من دولة مجاورة ليعيد تصنيعها داخل جاخور في كبد.





مصنع خمور في كبد بالكويت: اضافة اعلان



خمور ولحم خنزير

ونقلت صحيفة الأنباء عن مصدر أمني أن المصنع ضبط فيه 300 كرتونة خمور، و3 آسيويين واعترفوا على مقيم في البلاد بصورة غير قانونية يعملون لحسابه والذي يستورد الخمور من الخارج عن طريق البحر.وأوضحت أنه جار البحث عنه وضبطه، ومن ثم يقوم الوافدون بالتصنيع، وضبط داخل الوكر عدد كبير من سلندرات الغاز وزجاجات معبأة وأخرى في طريقها الى الملء.وبحسب المصدر الأمني فقد تبين أيضا أنهم يعملون في هذا النشاط الإجرامي منذ عدة أشهر.وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام كويتية، تفاصيل ضبط 8 أشخاص يديرون مطعمًا لتقديم الخمور - أم الخبائث-ولحم الخنزير للزبائن.وفي التفاصيل، ضبط قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية بالكويت 8 أشخاص حولوا مسكنا خاصا إلى مطعم غير مرخص وقدموا لرواده المشروبات الكحولية المستوردة والمصنعة محلياً ولحوم الخنزير.وحسب صحيفة الراى المحلية، توصلت إدارة البحث الجنائي والرخص من خلال النشاط اليومي وتكثيف عمليات البحث والتحري عن قيام عدة أشخاص بإدارة مسكن خاص كمطعم غير مرخص يقدم للزبائن لحوم الخنزير والمشروبات الكحولية.