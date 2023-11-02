خلال 10 أشهر.. وصول رقم غير مسبوق من العمالة الهندية إلى دولة خليجية

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كشفت إحصائيات عمالية في الكويت عن ارتفاع أعداد العمالة المنزلية القادمة من الهند، بنحو 30 في المئة عن العام الماضي.





العمالة الهندية في الكويت:

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العمالة الفلبينية:

وبحسب ما ذكرته صحيفة الراي الكويتة، فقد وصلت العمالة الهندية إلى نحو 361 ألف عامل منزلي حتى أكتوبر الماضي، وأن نسبة الإناث منهم تشكل 28.7 في المئة فقط، والباقي من الذكور.أيضا سجلت الإحصائية انخفاضاً كبيراً في عدد الاستقدام للعمالة المنزلية من سريلانكا، من 79 ألفاً عام 2022، إلى 48.2 ألف فقط في عام 2023، بمتوسط نحو 4800 يدخلون للكويت شهرياً.بينما تتربع العمالة الفيلبينية النسائية، بالرغم من الحظر على استقدامها، على مؤشر الرقم الأكبر بالنسبة للعمالة المنزلية النسائية، حيث وصل عددها في 2023 إلى نحو 99.4 في المئة من أصل 201 ألف عامل منزلي فيلبيني في الكويت.ونوهت أن ارتفاع أعداد العمالة المنزلية بشكل عام يعود للطلب المتزايد عليها، بعد إنشاء العديد من المدن الإسكانية الجديدة في الكويت.يذكر أن أعداد العمالة المنزلية العاملة في الكويت، ارتفعت من 583 ألفاً في نهاية 2021 إلى 811 ألفاً حتى شهر أكتوبر الماضي.ويأتي هذا على الرغم من الحظر المفروض على استقدام العمالة الفيلبينية منذ فبراير الماضي، واقتصار الاستقدام المباشر للعمالة المنزلية فقط، على الهند وسريلانكا.