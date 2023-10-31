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"فساد وعفن ظاهري".. ضبط أطنان لحوم فاسدة قبل توزيعها على منافذ البيع بدولة خليجية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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تمكنت الجهات المختصة بدولة الكويت من ضبط أكثر من ألفي طن من اللحوم الفاسدة قبل توزيعها على منافذ البيع.

غير صالحة للاستخدام
وحسب صحيفة الراى الكويتية، فقد أغلق مفتشي إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة مقر شركة ومصنع لحوم بعد أن ضبطوا لديها 2.2 طن من اللحوم يبدو عليها علامات الفساد والعفن الظاهري.اضافة اعلان
ونقلت الصحيفة عن مصادرأن "ما يعزز أركان الضبطية ومخالفة الشركة لإجراءات حماية المستهلك وتعمد مسؤوليها البيع عن طريق الغش، وجود أجهزة طابعة (ملصقات) حديثة وحاسوب، وطابعة لتدوين معلومات تتضمن البيانات التجارية وتواريخ الصلاحية".
وتابع :" كما عثر على مجموعة ملصقات جاهزه للاستخدام ومعدة لوضعها على اللحوم، ما يشير إلى نية تغيير بيانات صلاحية المنتجات".

لحوم أغنام
وأضافت المصادر :" تم ضبط لحوم أغنام مقسمة لأجزاء وإحداث الغش والتلاعب في تواريخ صلاحية جزء منها، وتجهيز كميات للتوزيع والتسويق على مراكز البيع المختلفة تتضمن جمعيات تعاونية ومطاعم، وتقرر مصادرتها وإحالة الشركة والمصنع إلى النيابة التجارية".
وشددت المصادر على أن تنامي ظاهرة اللحوم الفاسدة تحمل مؤشرين، الأول يتعلق بزيادة ضبط كميات غذائية مغشوشة، ومن ناحية أخرى تكثيف الجهود الرقابية لضبط ومكافحة فساد الأغذية، ما يعزز القدرة على إعادة ضبط سوق الأغذية بضوابط وضمانات للمستهلك.

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