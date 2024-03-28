الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

انفجار هائل في محطة وقود بولاية أمريكية (فيديو)

6604b3754c59b77f1b37ecb9
انفجار في أمريكا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وقع انفجار هائل في محطة وقود في ولاية كنتاكي الأمريكية ولم ترد بوقوع إصابات جراء الانفجار.

انفجار هائل في أمريكا

وتفصيلا، أفادت صحيفة Courier Journal بوقوع انفجار قوي في محطة وقود في مدينة بولينغ غرين بولاية كنتاكي الأمريكية.اضافة اعلان
وذكرت الصحيفة أن إدارة الشرطة قامت بإغلاق عدة شوارع في المنطقة. كما صدرت أوامر بإخلاء مدرسة واحدة على الأقل.



إخلاء 900 شخص من مركز طبي

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام روسية، أنه تم إخلاء 900 شخص مركز طبي بعد تهديد بحدوث انفجار.
ونقلت "العربية"، عن وكالة تاس الروسية أنه تم إخلاء 900 شخص من مركز بيروغوف الطبي بسبب تهديدات بوجود قنبلة بالعاصمة موسكو.
يأتي هذا بعد أيام من قيام 3 أشخاص من اقتحام قاعة للحفلات في مركز تسوق "كروكوس سيتي" وأطلقوا النيران على المدنيين، مما أسفر عن مقتل 143 شخصًا، وإصابة 154 آخرين على الأقل، بينهم أطفال.
وعقب الحادث، وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل. في الوقت نفسه، تلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق في البلاد طلبًا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم الإرهابي.

اقرأ أيضا

المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان

أمريكا تمتنع عن التصويت.. مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة

روسيا.. إخلاء 900 شخص من مركز طبي بعد تهديد بحدوث انفجار

سنغافورة تجبر السفارة الصهيونية على حذف منشور "عديم الإحساس" عن القرآن

عمل بطولي.. طفل مسلم غامر بحياته وأنقذ 100 شخص في هجوم موسكو المروع

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العدوان على غزة 8:09 م الإثنين، 25 مارس 2024

أمريكا تمتنع عن التصويت.. مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في غزة

GJIzMvIWcAA7vk_ 10:58 م الأربعاء، 20 مارس 2024

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية ووقف إطلاق النار في غزة

6767876876 1:01 م الثلاثاء، 19 مارس 2024

استعدادات الصين العسكرية لمواجهة الغرب.. فيديو متداول يثير الجدل

ا 2:09 ص الإثنين، 18 مارس 2024

جرذان تغزو هذه الدولة وتتعاطى المخدرات