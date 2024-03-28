انفجار هائل في محطة وقود بولاية أمريكية (فيديو)

أ أ

وقع انفجار هائل في محطة وقود في ولاية كنتاكي الأمريكية ولم ترد بوقوع إصابات جراء الانفجار.



انفجار هائل في أمريكا



إخلاء 900 شخص من مركز طبي



وتفصيلا، أفادت صحيفة Courier Journal بوقوع انفجار قوي في محطة وقود في مدينة بولينغ غرين بولاية كنتاكي الأمريكية.وذكرت الصحيفة أن إدارة الشرطة قامت بإغلاق عدة شوارع في المنطقة. كما صدرت أوامر بإخلاء مدرسة واحدة على الأقل.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام روسية، أنه تم إخلاء 900 شخص مركز طبي بعد تهديد بحدوث انفجار.ونقلت "العربية"، عن وكالة تاس الروسية أنه تم إخلاء 900 شخص من مركز بيروغوف الطبي بسبب تهديدات بوجود قنبلة بالعاصمة موسكو.يأتي هذا بعد أيام من قيام 3 أشخاص من اقتحام قاعة للحفلات في مركز تسوق "كروكوس سيتي" وأطلقوا النيران على المدنيين، مما أسفر عن مقتل 143 شخصًا، وإصابة 154 آخرين على الأقل، بينهم أطفال.وعقب الحادث، وقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل. في الوقت نفسه، تلقت المحكمة الروسية من هيئة التحقيق في البلاد طلبًا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم الإرهابي.